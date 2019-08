Bewoners van ongeveer driehonderd appartementen in de Nieuwe Pijp krijgen er zo'n 20 vierkante meter huis bij. Woningcorporatie De Key bestempelde een bovenkamer in de panden jarenlang als 'berging', nu blijkt dat het al die tijd gewoon een zolderkamer was. Voor sommige adressen betekent dit dat er een extra kamer bij komt.

Oude bewoners van de buurt gebruikten de bovenkamer in hun appartement altijd als slaapkamer, maar tijdens een vergadering van De Key met de bewonerscommissie in 2013 bleek dat de corporatie de ruimte als berging beschouwt. Er zou dan ook niet in gewoond mogen worden.

Vooral nieuwe huurders hadden hier behoorlijk last van. "Er waren mensen die in die ruimte een slaapkamer of een atelier wilden en dat werd verboden door De Key", vertelt Cok Oostveen van de bewonerscommissie.

De bewonerscommissie besloot het aan te vechten en kwam met bewijs, waaronder oude rapporten, dat het originele zolderkamers betreft. "Wij zijn nu blij, maar dit probleem geldt voor veel meer woningen in bijvoorbeeld de Rooseveltlaan, de Maasstraat of de Weesperzijde. En het gaat niet alleen om woningen van De Key, ook om die van andere woningcorporaties", legt Oostveen uit.

Mensen die zich afvragen of hun berging ook officieel een kamer is kunnen terecht bij het stadsloket of op de site van de gemeente en kunnen daar het bestemmingsplan van hun woonblok aanvragen.