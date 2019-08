De Zeeburgertunnel is in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit Amsterdam-Noord gesloten. Rijkswaterstaat verricht dan de laatste herstelwerkzaamheden nadat een vrachtwagen op 30 juli vier ventilatoren kapot reed.

De vrachtwagen was hoger dan de toegestane vier meter. Voor de wagen was een ontheffing aangevraagd om door de tunnel te rijden, maar de chauffeur reed niet op de door de RDW aangewezen rijstrook.

Naast de vier kapot gereden ventilatoren was er ook schade aan onder meer kabels.

Om de schade te herstellen werd de tunnel in de nacht van 31 juli in beide richtingen afgesloten. In de nacht van 1 op 2 augustus was de tunnelbuis richting Noord dicht. Komende donderdag vinden de laatste herstelwerkzaamheden plaats in de tunnelbuis richting Diemen.

De tunnelbuis is dan van 23.00 uur tot vrijdagochtend 5.00 uur afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Westring.