Een lesbisch koppel is zondag mishandeld tijdens de Amsterdam Pride. Diezelfde dag werd een homostel uitgescholden en bespuugd in een Uber.

De twee vrouwen liepen zaterdagochtend bij de Zuiderkerk hand in hand over straat na een Pride-feest. Twee jongens op een scooter blokkeerden hen de weg en zeiden vulgaire en beledigende dingen.

Een van de vrouwen zei tegen hen dat ze weg moesten gaan, waarna een van de jongens haar sloeg. Haar vriendin werd tegen een muur geduwd en op haar neus geslagen, waardoor ze even haar bewustzijn verloor.

In plaats van de politie te bellen, gingen de vrouwen rechtstreeks naar het ziekenhuis. Aanvankelijk dachten ze helemaal niet aan aangifte doen. "Mensen zeggen: je had gewoon door moeten lopen. Daarom wilde ik niet naar de politie", aldus een van de slachtoffers.

Vrouwen deden alsnog aangifte

Na aandringen van vrienden hebben de vrouwen alsnog aangifte gedaan.

Ze werden doorverwezen naar Roze in Blauw, de afdeling binnen de politie die zich bezighoudt met antihomoseksueel geweld. "Zij hielpen ons, vroegen of we oké waren en zeiden ons dat we onszelf niets kwalijk moeten nemen. Het is niet normaal en het is belangrijk om het te melden, zodat mensen weten dat het nog steeds gebeurt".

De politie is een groot onderzoek gestart. Hiervoor worden camerabeelden bekeken uit de omgeving, die mogelijk meer aanwijzingen kunnen geven over de daders.