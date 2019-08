Stadsdeel Oost gaat in gesprek met omwonenden van de Borneokade. Er ontstond veel commotie over het zwemverbod bij een steiger. Zo werd een geplaatst verbodsbord weer weggehaald. Het stadsdeel wil nu in gesprek over de toekomst van de steiger.

Volgens Ivar Manuel van het dagelijks bestuur in Oost is "de onrust en onvrede zo groot dat het stadsdeel ervoor kiest om eerst met buurtbewoners in gesprek te gaan". Die zouden daarop hebben aangedrongen bij de gemeente. Daarnaast is de kans groot dat een nieuw verbodsbord ook snel weer wordt weggehaald. "Nieuwe borden ophangen die weer worden weggehaald heeft geen zin en kost alleen maar geld", aldus het stadsdeel.

Aanleiding van het verbod is dat buurtbewoners, die klaagden over geluidsoverlast, vorige maand naar de rechter zijn gestapt. Die gaf hen gelijk en dus plaatste het stadsdeel een verbodsbord. Dezelfde nacht was het bord alweer verdwenen. Waarschijnlijk zit er een groep buurtbewoners achter, want duidelijk is dat de onvrede over het zwemverbod zin de buurt zeer groot is. Een petitie daarover is bijvoorbeeld al meer dan 2.600 keer ondertekend.

De Borneokade is al jarenlang een geliefde zwemplek voor veel inwoners van Oost. Ondanks dat er een zwemverbod is, zijn er maar weinig mensen die zich daar iets van aantrekken. Mocht de gemeente of Waternet komen handhaven kunnen ze een boete van 140 euro uitschrijven. Handhaven op zwemmers heeft echter niet de hoogste prioriteit.

Vorige week kondigde het stadsdeel aan zo snel mogelijk een nieuw verbodsbord op de kade te installeren, maar nu laten ze dus weten geen nieuw bord te plaatsen, totdat de gesprekken met buurtbewoners zijn afgerond.