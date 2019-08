Muzikanten van over heel de wereld komen van vrijdag 9 tot en met zondag 18 augustus naar het Grachtenfestival in Amsterdam. Dit is er te doen tijdens het evenement.

In kader van het Grachtenfestival zijn er anderhalve week lang op negentig locaties in de stad meer dan 250 concerten te bezoeken. Er zijn zowel gratis als betaalde optredens. Een selectie van de gratis concerten:

Feestelijke Opening - Festivalcentrum Het Compagnietheater

Het Grachtenfestival opent vrijdag 10 augustus met een concert in Festivalcentrum Het Compagnietheater aan de Kloveniersburgwal. Artist in Residence Raoul Steffani, slagwerker Dominique Vleeshouwers, jazzsaxofoniste Kika Sprangers en pianovirtuoos Yang Yang Cai maken onder andere deel uit van het optreden. De presentatie wordt gedaan door Dieuwertje Blok.

Waar: Kloveniersburgwal 50

Wanneer: vrijdag 10 augustus, 21.00 uur

Toegang: gratis

Amsterdam-Barcelona Connection - Nemo Science Museum

Op het dak van Nemo treedt het jazz ensemble Amsterdam-Barcelona Connection op. Het internationale vijftal laat bezoekers de jaren veertig en vijftig herleven.

Waar: Oosterdok 2

Wanneer: maandag 12 augustus, 20.00 uur

Toegang: gratis

Melisa Saxofoonkwartet - Stadsboerderij Osdorp

Het Melisa Saxofoonkwartet brengt een ode aan vrouwen in oorlogstijden. Het kwartet bestaat uit vier verschillende nationaliteiten. Het viertal speelt sinds 2009 op locaties over heel de wereld.

Waar: Botteskerksingel 30B

Wanneer: dinsdag 13 augustus, 15.00 uur

Toegang: gratis

(Foto: Novum)

Lunch op de Zuidas - Vijfhoek Zuidplein

Mensen kunnen woensdag op de Zuidas lunchen en luisteren naar jazz- en filmmuziek uitgevoerd door het blazersensemble VIB Brass. De band trad eerder op met onder andere jazzlegende Eric Vloeimans.

Waar: Vijfhoek Zuidplein

Wanneer: woensdag 14 augustus, 12.30 uur

Toegang: gratis

Concert op het water - bij Muntplein

Op het water bij het Muntplein treedt pianist en zanger Ruben Hein met het Nationaal Jeugd Jazz orkest op. Het Nationaal Jeugd Jazz Orkest is het enige landelijk jazz project voor startende professionals van maximaal 26 jaar oud.

Waar: Nieuwe Doelenstraat 2-14

Wanneer: vrijdag 16 augustus, 21.00 uur

Toegang: gratis

Slotconcert - Festivalcentrum Het Compagnietheater

Op zondag 18 augustus vindt het slotconcert van het Grachtenfestival plaats. Speciaal voor het Grachtenfestival stelde percussionist Tatiana Koleva een programma samen met muziek uit onder andere Afrika, Azië en de Balkan.

Waar: Kloveniersburgwal 50

Wanneer: zondag 18 augustus, 17.00 uur

Toegang: gratis

(Foto: Grachtenfestival/Robert Verhoeve)

Focus op jonge musici

Het Grachtenfestival, dat jaarlijks zo'n 56.000 bezoekers trekt, focust zich vooral op jonge musici. Zo wordt elk jaar de 'Grachtenfestivalprijs' uitgereikt aan een musicus of ensemble die op jonge leeftijd al uitblinkt in zijn of haar vakgebied. Daarnaast krijgen net afgestudeerde musici de kans om een idee voor een concert te pitchen.

Het meerdaagse evenement start vrijdag 9 augustus met een openingsoptreden in Festivalcentrum het Compagnietheater aan de Kloveniersburgwal. Het afsluitingsconcert vindt op zondagmiddag 18 augustus op dezelfde locatie plaats.

Alle locaties bereikbaar met openbaar vervoer

Alle locaties van het Grachtenfestival zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. Mensen die toch met de auto willen komen, kunnen van tevoren een parkeerplaats in de parkeergarage naast Amsterdam Centraal reserveren, laat de organisatie weten.

De organisatie raad bezoekers echter aan om met de fiets te komen, indien mogelijk.

Minder staanplaatsen Prinsengrachtconcert door afsluiting kade

Tijdens het Grachtenfestival vindt ook het Prinsengrachtconcert plaats. Dit concert heeft een andere organisator, maar wordt wel in dezelfde week gehouden, op zaterdag 17 augustus.

Dit jaar heeft het concert minder staanplaatsen doordat een deel van de kade, aan de kant van hotel Pulitzer afgesloten wordt. De kade kan mogelijk de extra belasting van de duizenden bezoekers niet aan.

Weer wisselvallig tijdens festival

Het wordt vrijdag 9 tot en met zondag 18 augustus tussen de 18 en 24 graden. Vrijdag is regen voorspeld, maar in het eerste weekend blijft het volgens Weerplaza droog. Vanaf maandag wordt het wisselvalliger.