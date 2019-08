Zo'n duizend bezoekers zijn maandagavond naar het Olympisch Stadion gekomen voor de première van de film over het leven van Diego Maradona. De maker van de film, de Brit Asif Kapadia, was met zijn hele gezin aanwezig in Amsterdam.

Presentator Wilfried de Jong had vooraf een gesprek met de regisseur zelf en ook oud-doelman Theo Snelders was aanwezig. De oud-keeper van FC Twente is een van de weinige Nederlandse doelmannen die tegen Maradona hebben gespeeld.

De documentaire, over de opkomst en ondergang van de Argentijnse stervoetballer Maradona, is gemaakt aan de hand van meer dan vijfhonderd uur archiefmateriaal.

Kapadia maakte in 2010 al de documentaire Senna, over het leven en de tragische dood van Braziliaanse Formule 1-icoon Ayrton Senna. In 2016 won hij een Oscar voor Amy, over de in 2011 overleden zangeres Amy Winehouse.