De politie heeft zondagmiddag drie mannen aangehouden in een woning aan de Houtrijkstraat in de Spaarndammerbuurt. Het drietal wordt ervan verdacht in het Noord-Hollandse Assendelft een pakketbezorger te hebben overvallen.

De pakketbezorger werd volgens de politie naar het Vertrekspoor in Assendelft gelokt. Daar werd de bezorger door drie mannen overvallen, waarna zij er met de bestelbus van de bezorger vandoor gingen.

Even verderop in Assendelft stapte het drietal over op een andere vluchtauto. Een oplettende getuige noteerde de kentekens van de bestelbus en de vluchtauto. De kentekens zijn daarna door de politie in het kentekenvolgsysteem (ANPR) ingevoerd. Daaruit bleek dat de vluchtauto onderweg was naar Amsterdam.

Een andere oplettende getuige zag daarna dat het drietal een woning aan de Houtrijkstraat binnen ging. De politie kwam daar met een flink aantal eenheden ter plaatse en zette de straat af. Ook hing er een politiehelikopter in de lucht.

Het drietal is aangehouden en zit vast. De recherche doet onderzoek.