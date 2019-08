Een motorrijder is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Westpoort. De man werd door de Koninklijke Marechaussee gevonden onderaan een talud bij de toerit van de A5.

De Marechaussee reed vanaf de Westrandweg richting de toerit, toen zij een motorfiets half in de berm zagen liggen. Toen zij poolshoogte namen, ontdekten ze de zwaargewonde man.

Meerdere politieauto's en twee ambulances kwamen ter plaatse. De toerit vanaf de Westrandweg werd in zijn geheel afgesloten voor het verkeer. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Vermoedelijk is de man in de bocht ten val gekomen.