Ongeveer honderd mensen liepen vrijdagavond in Amsterdam Zuidoost mee in de protestmars tegen geweld. De wijk kampt al langer met plofkraken, overvallen en schietpartijen.

De 'Stop the Violence Mars' is een statement tegen het aanhoudende geweld in de openbare ruimte. Het meest recente incident is de schietpartij bij Kraaiennest in Zuidoost anderhalf week geleden, waarbij de 33-jarige Inchomar Balentien om het leven kwam.

Organisator Joel Ricardo zegt moe te zijn van al het geweld. "Sommige slachtoffers van incidenten zijn bekenden van ons. In Amsterdam zijn er nu mensen die opstaan en een stem uitbrengen om weerstand te bieden." Verschillende kerken en buurthuizen in Zuidoost schaarden zich achter Ricardo's actie.

"Jongeren die worden vermoord. Die gaan jong dood. Dat moet niet. Dit is genoeg. Het is genoeg geweest", zegt een deelnemer aan de tocht. Een ander: "Ik hoop dat het hier niet bij blijft. Dat we als individuele Amsterdammers onze plek innemen. Dat we elkaar scherp houden op het belang van het beter maken van deze samenleving."