Burgemeester Femke Halsema heeft vrijdag een woning aan de Brouwersgracht in Amsterdam per direct laten sluiten nadat er een handelshoeveelheid harddrugs en meerdere vuurwapens waren aangetroffen.

De woning is voor ten minste drie maanden gesloten op grond van de Opiumwet, schrijft de gemeente in een persbericht.



In de woning werd in totaal zeventien kilo wit poeder gevonden, evenals een sealapparaat en drie vuurwapens met munitie.

Of de politie ook iemand heeft aangehouden in verband met de vondst, is niet bekend gemaakt.