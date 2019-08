Binnenland Inspectie publiceert rapport Haga Lyceum, minister wil bestuur wegsturen De onderwijsinspectie heeft donderdag een kritisch rapport over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam gepubliceerd. Er is sprake van financieel wanbeheer en het burgerschapsonderwijs is niet op orde, staat in het rapport. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) wil het huidige bestuur van de school wegsturen, maar de onderwijsinstelling weigert dat.