De westtunnel op Amsterdam Centraal stond vrijdag korte tijd onder water. De tunnel was voor een deel afgesloten.

Op beelden die AT5 toegestuurd kreeg is te zien dat een groot gedeelte van de tunnel is volgelopen. Dit kwam doordat de kop van een sprinkler is gesprongen.

Schoonmakers waren bezig het water op te ruimen. De brandweer kwam ter plaatse om te assisteren.

Ook een deel van de hal bij de westelijke entree had te maken met wateroverlast. Een aantal winkels in de tunnel moest sluiten. Voor het treinverkeer had de wateroverlast geen gevolgen. Inmiddels is de hal weer open.