Het aantal straatroven in Amsterdam was in 2018 vrijwel gelijk aan het aantal roven in 2017. In de jaren daarvoor was er juist sprake van een daling. De dieven zijn vooral uit op telefoons en sieraden.

Het Amsterdamse stadsbestuur maakte donderdag de cijfers van 2018 bekend naar aanleiding van vragen van raadsleden Marianne Poot (VVD) en Sofyan Mbarki (PvdA).

Vorig jaar werden er door de politie 1.289 roven geregistreerd, dat zijn er gemiddeld drie tot vier per dag. Met name telefoons zijn populair. In totaal zijn er in 2018 driehonderd telefoons gestolen, naast tachtig horloges en tachtig sieraden.

In de jaren daarvoor nam het aantal straatroven juist af. In 2013 zat het aantal straatroven op 2.219 gevallen, gevolgd door 1.775 in 2014 en 1.494 in 2015. In 2017 was het aantal nog lager, namelijk 1.243.

Meerdere horlogediefstallen vorig jaar

Vorig jaar vonden er in Amsterdam meerdere horlogediefstallen plaats in korte tijd. De politie startte daarop samen met het Openbaar Ministerie een onderzoek, dat tot verschillende aanhoudingen leidde.

Om de straatroven in de stad aan te pakken, werden er meerdere methoden toegepast. Zo werd er in het centrum, waar een kwart van alle straatroven plaatsvindt, gebruikgemaakt van een zogeheten lokagent, een agent in burger die rondliep met een 'lokhorloge'.

Met behulp van de lokagent konden meerdere verdachten worden aangehouden.