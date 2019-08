Binnenland Bisschop vraagt om vertrek homoseksuele pastoor Vredeskerk Amsterdam Bisschop Jozef Punt heeft de Amsterdamse pastoor Pierre Valkering gevraagd of hij zijn "priesterlijke taken" wil neerleggen, nadat de pastoor ervoor uit was gekomen homoseksueel te zijn. Valkering liet dit zondagochtend aan zijn gemeente weten tijdens de viering van zijn 25-jarige jubileum in de kerk.