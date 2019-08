De GGD Amsterdam opent de wachtlijst voor de hiv-preventiepil PrEP pas in september, terwijl de pillen sinds donderdag landelijk mogen worden verstrekt.

De GGD's in Nederland kunnen vanaf 1 augustus starten met het verstrekken van de hiv-preventiepillen. Maar dat betekent niet dat alle GGD vestigingen dat die datum ook doen, laat een woordvoerder van de GGD Amsterdam weten.

Amsterdam zal pas per september met het PrEP-programma van start gaan. "We hebben nog even tijd nodig om dit goed voor te bereiden. Dat willen wij zorgvuldig doen", aldus de woordvoerder.

Er wordt een grote toeloop op de pillen verwacht. "Daar willen we op voorbereid zijn. Dat is in de zomertijd lastig, met alle vakanties. Daarom starten we pas na de zomer", aldus de GGD. Daarnaast gaat de nieuwe soapoli van de GGD pas open in september.

Vooral mannen die op regelmatige basis onbeschermde seks hebben met andere mannen zijn gebaat bij het slikken van PrEP. In PrEP zitten hiv-remmers, die ook bij behandeling van hiv worden gegeven. Het medicijn vermindert bij dagelijkse inname de kans op hiv met 90 procent.