Hakim K., de man die wordt verdacht van een gewelddadige poging tot verkrachting en diefstal op de NDSM-werf in april van dit jaar, wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum.

Dat meldt de rechter donderdag tijdens de eerste zitting in de zaak. De zaak is aangehouden omdat de observatie van K. nog enige tijd kan duren. De verdachte was donderdag zelf niet aanwezig bij de zitting.

Ten tijde van de verkrachtingspoging verbleef K. in een begeleid wonen instelling waar hij, onder bepaalde voorwaarden, ook naar buiten mocht. Voor een eerdere verkrachting in 2013 kreeg hij in hoger beroep 33 maanden cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

K. kent een langdurige hulpverleningsgeschiedenis en is behandeld bij verschillende instellingen. Op negenjarige leeftijd kwam hij voor het eerst in aanraking met de politie. Op zijn twaalfde pleegde hij voor het eerst een diefstal met geweld.

Het zal nog een paar maanden duren tot de zaak inhoudelijk wordt behandeld.