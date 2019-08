De Zeeburgertunnnel gaat woensdagavond vanaf 22.00 uur in beide richtingen dicht wegens herstelwerkzaamheden. Deze zijn nodig nadat een vrachtwagen dinsdagavond vier ventilatoren kapot reed.

Vanaf 22.00 uur vanavond gaat de tunnelbuis richting Diemen dicht en rond middernacht volgt de buis richting Zaanstad. De tunnelbuizen blijven tot 05.00 uur dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A10 West/Zuid/Oost.

Verkeer in de Zeeburgertunnel richting Zaanstad moet het voorlopig doen met één rijstrook minder. Wanneer de buis weer in zijn geheel in gebruik kan worden genomen is nog niet bekend. Volgens Rijkswaterstaat is de hinder beperkt in verband met de vakantieperiode.

De Ventilatoren hebben een belangrijke functie wanneer brand ontstaat in de tunnel. Ze zorgen voor de afvoer van rook zodat weggebruikers veilig de tunnel kunnen verlaten. Door een van de rijstroken af te sluiten, wordt de kans op een ongeval in de tunnel verkleind.

Hoge vrachtwagen

Vrachtwagens mogen volgens Europese regelgeving niet hoger zijn dan vier meter. De vrachtwagen die gisteren door de tunnel reed was hoger, maar had volgens de regels een ontheffing aangevraagd.

De RDW had een ontheffing verleend en een route aangewezen met daarbij de instructies welke rijstrook hij moest gebruiken, maar hij reed over de verkeerde rijstrook.