De 20-jarige Huruy G. die ervan wordt verdacht op 21 april de 68-jarige Rinia Chitanie uit Amsterdam dusdanig te hebben mishandeld dat ze later aan haar verwondingen overleed, wordt ter observatie opgenomen in een kliniek. Dat bepaalde de rechtbank donderdag tijdens de eerste inleidende zitting van de zaak.

Volgens de advocaat van G. verkeerde hij tijdens het geweldsdelict mogelijk in een psychose. Tijdens het onderzoek was de verdachte, die statushouder is, nauwelijks aanspreekbaar.

Op zondagavond 21 april rond 22.00 uur werd Chitanie zwaar mishandeld op de Geervliet in Buitenveldert. Bewoners hoorden geschreeuw en zagen het slachtoffer bloedend op de grond liggen. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed in juni aan haar verwondingen.

Omdat het slachtoffer overleed, wil de officier van justitie de ten laste legging aanpassen van zware mishandeling naar doodslag of moord.

G. kwam rechtszaal binnen met lach op gezicht

De verdachte maakte tijdens de zitting geen hele heldere indruk, zag een verslaggever van AT5. Hij kwam lachend binnenwandelen, zijn voeten gehuld in slippers. Toen hem gevraagd werd hoe hij tegenover een opname in een kliniek stond, vroeg hij of hij mocht roken.

G. werd eerder al een jaar behandeld bij Arkin, een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. Buurtbewoners uit Buitenveldert, aanwezig in de rechtbank, reageerden woedend op dat nieuws. Het geweldincident maakt hen bang, verklaart een van hen.

De zaak zal op 19 september om 13.30 uur worden vervolgd.