Het Cornelius Haga Lyceum heeft terecht geen financiering gekregen voor de grote uitbreiding die het wilde bewerkstelligen, oordeelt de voorzieningenrechter dinsdag.

De school en de gemeente kwamen in conflict over de grootte en invulling van een uitbreiding van de school. Volgens de gemeente zijn er 129 leerlingen geplaatst via centrale loting, maar volgens de directeur van de middelbare school, Soner Atasoy, zijn er 220 aanmeldingen voor het aankomende schooljaar.

De directeur wilde voor 2200 vierkante meter uitbreiden en vroeg daar eind 2018 een financiering aan. De gemeente wilde echter voor 665 vierkante meter uitbreiden, met een aannemer van de gemeente.

Atasoy was het niet eens met de werkwijze van deze aannemer.

'Financiering terecht afgewezen'

De financieringsaanvraag uit 2018 werd volgens de rechter terecht afgewezen. De drie miljoen euro die de school achtte nodig te hebben, was gebaseerd op een prognose uit 2013. Hieruit zou blijken dat het Haga Lyceum met driehonderd leerlingen zou groeien.

De rechter oordeelde dat deze prognose achterhaald is.

De spoedprocedure over het conflict over de aannemer en bouwwerkzaamheden, is tijdens de zitting teruggetrokken door het bestuur van het Haga Lyceum. Hierdoor kon de rechter geen uitspraak doen op dit punt.

Haga Lyceum gaat door met procederen

Atasoy laat aan AT5 weten dat het Cornelius Haga Lyceum het er niet bij laat zitten en doorgaat met procederen over de verbouwing.

De gemeente is blij met de uitspraak en gaat kijken hoe nu verder te gaan met de uitbreiding van de school.