Een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die ervan wordt verdacht minstens drie Amsterdammers voor in totaal meer dan 10.000 euro te hebben opgelicht, is donderdag aangehouden door de politie.

De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest dinsdag met twee weken verlengd.

De man zou zich voor hebben gedaan als als verhuurder of tussenpersoon van een woning in Amsterdam-Oost. Hij deed dit onder een valse naam, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De man leidde woningzoekenden rond in de Amsterdamse woning, waarna hij, mits ze aangaven het huis te willen huren, ze een borgsom of makelaarsvergoeding liet betalen.

OM vermoedt dat oplichter meer slachtoffers maakte

De slachtoffers bleven verbrouwereerd achter toen bleek dat de verdachte niet in de positie was om de woning te verhuren, aangezien hij geen makelaar, eigenaar of verhuurder was. Hierop deed het drietal aangifte.

De politie en het OM sluiten niet uit dat meer mensen slachtoffer zijn geworden van de oplichter. "Iedereen die de werkwijze herkent en slachtoffer van hem denkt te zijn, wordt verzocht aangifte te doen."