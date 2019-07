De brandweer heeft een grote brand met uitslaande vlammen aan de Papaverweg in Amsterdam Noord onder controle. De brand zou zijn ontstaan in een kunstwerk van de Amsterdamse kunstenaar Frans Malschaert.

Het kunstwerk dat vlam heeft gevat drijft op een oude vuilnisboot in het Papaverkanaal en bestaat uit vijftien grote ijzeren kubussen.

De brandweer heeft meerdere meldingen gekregen van omwonenden, die de brand opmerkten. "Het is een flinke brand, dat zorgt voor onrust", verklaart een woordvoerder van Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.

Toch schat de woordvoerder de situatie niet in als 'heel spannend'. "We hebben geen omliggende panden hoeven ontruimen en er is niemand gewond geraakt." Een omstander meldt tegenover NU.nl dat de brand is ontstaan door laserwerkzaamheden.

Vorm van kunstwerk maakt brand moeilijk te blussen

De vorm van het kunstwerk zorgt ervoor dat het voor de brandweer moeilijk te blussen is. "We hebben een speciale boot ingezet met waterkanonnen. Maar door het is moeilijk om alle brandhaarden te bereiken", legt de woordvoerder uit.

De brand is nog niet volledig geblust, maar dat is een kwestie van tijd, meldt de woordvoerder. "Het is onder controle. Er is bijna geen rookontwikkeling en de ambulance is niet meer op locatie."

Kunstwerk in 2018 op last van gemeente verplaatst

In augustus 2018 begon Malschaert aan het verplaatsen van het kunstwerk naar de boot, toen hij een oude loods aan de Papaverweg moest verlaten nadat zijn tijdelijke huurcontract was afgelopen.

De constructie moet uiteindelijk achttien bij achttien meter groot worden.