De groep ongedocumenteerden van 'We Are Here' heeft zondag een pand gekraakt aan de Palembangstraat in de Indische Buurt in Amsterdam.

De groep, bestaande uit mannen en vrouwen, schrijft in een brief dat zij geen andere optie zien dan het pand te kraken, omdat zij anders op straat zouden moeten zwerven.

Volgens We Are Here zijn alle opvanglocaties voor ongedocumenteerden al vol en is de wachtlijst te lang.

De groep schrijft verder dat het vanuit een stabiele woonplek makkelijker is om aan een toekomst te werken. De krakers hopen dat zij op de locatie kunnen blijven wonen tot het pand een andere bestemming krijgt.

Of de eigenaar van het pand al op de hoogte is, is niet bekend. Het pand staat wel al een tijd leeg. Het diende ooit als vriendschapshuis en ook het Amsterdams vrijwilligers collectief huisde ooit in het pand.