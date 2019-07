De eigenaar van een bar aan de Vijzelstraat in Amsterdam krijgt geen compensatie voor de werkzaamheden aan de Vijzelgracht, heeft een rechter bepaald.

Voor het project Rode Loper werd van mei 2017 tot en met september 2017 gewerkt op de Vijzelgracht, op enkele tientallen meters van de betreffende bar. De ondernemer stelt dat hij hierdoor 2.500 tot 3.000 euro netto per maand misliep.



Hij diende in juli 2017 een aanvraag in bij de gemeente voor zogeheten nadeelcompensatie. De gemeente wees die aanvraag af en stelde dat de ondernemer van de werkzaamheden op de hoogte had kunnen zijn omdat hij zich tien jaar eerder vestigde in de Vijzelstraat. In 2007 waren de plannen al bekend gemaakt door stadsdeel Centrum.

De eigenaar was het oneens met het oordeel van de gemeente en stapte naar de rechter. Die stelt de gemeente in het gelijk. De rechtbank stelt dat het nadelige effect voor de ondernemer niet zo groot was dat hij in aanmerking komt voor nadeelcompensatie.