Het verbodsbord voor zwemmen bij de Borneokade in Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag verwijderd door onbekende personen. Het bord werd in het begin van deze week opgehangen.

Nadat buurtbewoners hadden geklaagd over geluidsoverlast oordeelde de rechter twee weken geleden dat er een zwemverbod zou komen op de populaire zwemlocatie.

Zwemmers negeerden het bord en de gemeente Amsterdam gaf aan het verbod niet te handhaven. Bovendien startten buurtbewoners een petitie tegen het zwemverbod.

In de plaats van het bord werd een briefje opgehangen. "Laten we blijven zwemmen, maar hou het rustig en geniet! Geen gegil, niet op boten, afstand van boten houden. Samen moet het toch lukken?", valt in blokletters te lezen. De brief is ondertekend met 'initiatief groepje buurtbewoners'.