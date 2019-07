De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling aan de Rozengracht in Amsterdam. Het incident gebeurde op 18 juli rond 0.55 uur.

Een 27-jarige toerist liep samen met twee vrienden op de Rozengracht richting de Marnixstraat. Het slachtoffer loopt een paar meter achter zijn twee vrienden als een fietser de mannen tegemoet komt.

De fietser passeert de vrienden en rijdt dan recht op het slachtoffer af. De fietser maakt een onverwachte beweging en raakt daarmee de voetganger. Het slachtoffer ontdekt later dat hij een grote snijwond op zijn rug heeft. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en mocht later die nacht naar huis. Het is niet bekend waarmee de man verwond is.

De verdachte fietste kort voor het incident waarschijnlijk langs een horecagelegenheid op de Rozengracht. Hij reed met hoge snelheid over de stoep op een groep mensen af. Eén persoon werd geraakt. De fietser reed daarna door in de richting van de Prinsengracht.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van beide incidenten. De verdachte is een man van ongeveer 1.75 meter lang en tussen de 25 jaar en 30 jaar oud. Het gaat om een persoon met een lichte huidskleur en slank postuur.

Hij had mogelijk een witte rugzak en een damesfiets met aan beide kanten fietstassen.