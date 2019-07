Zorgorganisatie Cordaan heeft een aantal verstandelijk beperkte cliënten in 2014 een zwijgcontract laten tekenen voor de jarenlange financiële, geestelijke en fysieke mishandeling bij dagopvang Villa Anderz in Amsterdam-Noord.

Dat bevestigt Cordaan-bestuurder Ronald Schmidt vrijdag aan de Volkskrant, hoewel hij zelf spreekt over een "vaststellingsovereenkomst". "Daarin stond dat zij niet mochten praten over het bedrag dat zij van Cordaan ontvingen en dat zij zich niet negatief over Cordaan mochten uitlaten", aldus Schmidt.

Dinsdag veroordeelde de Amsterdamse rechtbank een voormalig medewerker van Villa Anderz, onderdeel van Cordaan, tot een taakstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor het bestelen, straffen en kleineren van cliënten.

De rechtbank bekritiseerde het onzichtbare management van Cordaan en het beperkte toezicht op de verdachten. Schmidt zegt nu echter "veel beter zicht" te hebben op wat er gebeurt op de locaties van Cordaan.

Schmidt: 'Dergelijke clausules kwamen vaker voor'

"En we hebben geleerd dat je bij misstanden zoveel mogelijk open moet zijn. Daar past een clausule dat cliënten zich niet negatief mogen uitlaten dus zeker niet bij. Maar dergelijke clausules kwamen destijds vaker voor in de zorg", aldus de zorgbestuurder tegen de krant.

Over de clausule dat cliënten niet over bedragen mochten praten, laat Schmidt zich genuanceerder uit. "De bedragen verschilden per cliënt, de een had meer financiële schade geleden dan de andere. Het zou onrust geven als ze die bedragen onderling zouden vergelijken."

Advocaat slachtoffers: 'Zwijgcontracten zeer belastend'

Volgens de advocaat van de slachtoffers, Wendy van Egmond, waren de zwijgcontracten voor hen "zeer belastend", zegt zij ook in gesprek met De Volkskrant. Volgens haar durfden de slachtoffers met niemand te praten over wat hen was overkomen en waren er geen bewindvoerders bij het tekenen van het contract.

Schmidt spreekt dit tegen en stelt dat Cordaan wel degelijk externe juridische bijstand voor de cliënten heeft geregeld.