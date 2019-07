Naast het landelijke, is donderdag ook het Amsterdamse hitterecord gebroken. Op Schiphol werd 36 graden gemeten.

Het oude hitterecord van Amsterdam stond op 27 juli 2018 met 35,7 graden.

Het record van donderdag wordt mogelijk nog aangescherpt, aldus Weeronline. Het is zeer goed mogelijk dat in het komende uur er nog een paar decimalen bij komen.

Het meetstation bij Schiphol is het dichtstbijzijnde meetpunt voor Amsterdam. In de stad kwamen de temperaturen echter boven de gemeten 36 graden. Door het verkeer en de dichtheid van gebouwen is het in de binnenstad altijd warmer.

Donderdag werd ook het landelijke hitterecord gebroken. In de Brabantse gemeente Gilze en Rijen gaf de thermometer om 15.00 uur maar liefst 40,7 graden weer. Woensdag werd het decennia oude warmterecord van 38,6 graden gebroken dat al sinds 1944 in handen was van Warnsveld.