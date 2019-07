Een woning aan de Westerdok in Amsterdam is donderdag op last van burgemeester Femke Halsema gesloten nadat daar in juni een handelshoeveelheid harddrugs werd aangetroffen. Dat schrijft de gemeente in een persbericht.

De politie kwam de woning op het spoor naar aanleiding van een Europees Onderzoeksbevel (EOB) uit Duitsland. Tijdens een doorzoeking van de woning vond de politie de harddrugs, namelijk cocaïne en zogeheten designer drugs. Ook troffen agenten een grote hoeveelheid gebruikte Duitse rembourszegels aan over de afgelopen zes jaar.

De bewoners zijn in Kroatië aangehouden en uitgeleverd aan Duitsland voor strafrechtelijke vervolging. Uit politieonderzoek is gebleken dat beiden een langdurig verleden hebben in de drugshandel.

Naast de woninginval in Amsterdam, doorzocht de politie ook een bedrijfspand in Almere, waar de aangehouden personen werkten. In dat pand troffen agenten een drugslaboratorium en 15 kilo designer drugs aan. De politie vermoedt een link tussen de vondsten in Amsterdam en die in Almere.

Of het bedrijfspand ook is gesloten, is niet bekendgemaakt.