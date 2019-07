De politie heeft woensdag een zestienjarige jongen uit Amsterdam opgepakt voor de gewelddadige overval op een hoogbejaard echtpaar in hun woning in Amsterdam Noord.

Het echtpaar werd in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 juli 2018 door vier mannen overvallen, toen zij lagen te slapen in hun woning aan de Schellingwouderdijk.

Ze zeiden dat ze op zoek waren naar onder meer computers en laptops. Iets wat het stel helemaal niet in huis heeft. Een verdachte bleef bij de slachtoffers in de slaapkamer, terwijl anderen de woning doorzochten.

Het echtpaar werd hardhandig vastgebonden, waarna de overvallers er met enkele persoonlijke spullen vandoor gingen.

Verdachte opgepakt door tips na tonen camerabeelden

Kort na de overval werd de bankpas van het echtpaar gebruikt bij een geldautomaat aan het Waterlandplein. Camerabeelden van degene die bij die automaat geld opnam, zijn getoond in AT5's opsporingsprogramma Bureau 020.

Naar aanleiding van een aantal tips kon een zestienjarige jongen worden aangehouden. Hij zit in voorlopige hechtenis.

Het onderzoek gaat onverminderd door. De recherche komt nog graag in contact met mensen die informatie hebben over de verdachten of over de overval opzich.

Een mogelijk belangrijk aanknopingspunt is de trouwring van een van de slachtoffers die is gestolen. Het gaat om een ring met daarin de tekst 'Kees 27-03-1998'. Rechercheurs horen het graag als iemand deze ring heeft gezien of hij ergens te koop is aangeboden.