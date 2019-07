De Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam is woensdagavond tijdelijk ontruimd nadat een van de toegangsdeuren plotseling uit het scharnier was gesprongen. De deur kwam hierdoor helemaal scheef te hangen.

Een bezoeker van de winkel zegt tegen AT5: "Je hoorde een knal, maar iedereen ging gewoon door met wat ze aan het doen waren. Na tien minuten werd het pand opeens ontruimd en brak er wat paniek uit."

De Apple Store op het Leidseplein is een drukbezochte winkel, ook woensdagavond. Het personeel besloot uiteindelijk dat iedereen het pand moest verlaten. "Het had veel erger kunnen aflopen, als de deur de andere kant op was gevallen, of helemaal los was gekomen, zouden er zeker zwaargewonden zijn gevallen."