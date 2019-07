Het grofvuil in Amsterdam wordt hoogstwaarschijnlijk later opgehaald deze week vanwege de problemen bij Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB), zo meldt de gemeente.

De afvalverbranding bij het AEB is grotendeels stilgelegd vanwege veiligheidsproblemen. De gemeente was daarom genoodzaakt om andere afvalverwerkers in te schakelen. In de tussentijd is er vertraging ontstaan.

Daardoor ligt het grofvuil mogelijk nog een dag langer op straat. Bovendien is het deze week niet meer mogelijk om het afval op te laten halen.

Vooral bewoners in de binnenstad en de Watergraafsmeer ondervinden daar problemen van. Daar wordt grofvuil alleen op afspraak opgehaald.

De gemeente wijst gedupeerden erop dat ze hun grofvuil nog wel zelf kunnen inleveren bij een Afvalpunt. "We vragen u te helpen de stad schoon te houden, zeker gezien de warmte van de komende dagen. We doen er alles aan om de dienstverlening zo snel mogelijk weer op orde te hebben."