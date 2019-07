Economie 'Flink meer hotelovernachtingen in Amsterdam in eerste deel van 2019' Amsterdamse hotels hebben een sterk begin van het jaar achter de rug, schrijft De Telegraaf dinsdag op basis van cijfers van het economisch bureau van ABN AMRO. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er 12,5 procent meer hotelovernachtingen in de hoofdstad dan in dezelfde periode vorig jaar.