41 procent van de 3.518 ondervraagde Amsterdammers is vorig jaar geïntimideerd op straat. Dat blijkt uit een factsheet van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek.

Nieuw is een interactieve kaart waar kan worden ingezoomd op plekken in de stad waar straatintimidatie voorkomt. In 2018 is ruim de helft van de ondervraagde Amsterdamse vrouwen (51 procent) weleens geconfronteerd met straatintimidatie.

Vrouwen worden vaker lastiggevallen dan mannen, maar ook mannen hebben er last van: 30 procent van de respondenten in 2018. Het percentage is bij de mannen gelijk aan het jaar ervoor. Bij de vrouwen is er sprake van een lichte daling.

Qua leeftijd zijn het voornamelijk de mannen en vrouwen tussen de 15 en 34 jaar die lastig worden gevallen op straat. Bij de ondervraagde vrouwen uit die leeftijdscategorie was het percentage zelfs 81 procent.

Vooral in het centrum, Bijlmer en West veel intimidatie

Vooral plekken in de buurt van Centraal Station, Leidseplein en de Burgwallen worden genoemd als locatie waar straatintimidatie vaak voorkomt. Daarnaast worden ook veel plekken in Bijlmer Centrum, de Jan Evertsenstraat en het Mercatorplein genoemd.

De meest voorkomende vormen van intimidatie tegenover vrouwen zijn nafluiten, nasissen of naroepen met seksuele of beledigende opmerkingen. Mannen worden voornamelijk beledigend nageroepen.

Lokagenten bij de Sloterplas

Eerder dit jaar werden er meerdere incidenten van straatintimidatie gemeld rond de Sloterplas. De politie besloot toen een klein passantenonderzoek te doen, waaruit bleek dat maar liefst 51 van de 131 ondervraagden slachtoffer was geworden van intimidatie in het gebied. Vervolgens werden er vrouwelijke lokagenten ingezet, die drie mensen konden aanhouden voor seksuele intimidatie.

In een brief gaat burgemeester Halsema nu verder in op die actie. Die maakt volgens haar namelijk twee dingen duidelijk: dat (seksueel) intimiderend gedrag niet acceptabel is, maar ook dat 'heterdaadsituaties' normaal nauwelijks voorkomen. Dat maakt het handhaven van straatintimidatie lastig.

In mei kondigde Halsema aan om deze zomer een campagne te starten tegen straatintimidatie. Die startdatum wordt nu verschoven naar het najaar, omdat ze de campagne intensiever wil maken, zowel qua bereik, intensiteit als looptijd.