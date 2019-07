Europese voetbalbond UEFA vaart dit jaar voor het eerst mee met een boot in de Canal Parade van de Amsterdamse Gay Pride.

De boot is een initiatief van de gemeente Amsterdam, KNVB, Johan Cruijff ArenA en Schiphol. De organisaties vragen op die manier aandacht voor inclusiviteit in het voetbal en voor het feit dat Amsterdam volgend jaar speelstad is van het Europees kampioenschap voetbal.

De gemeente Amsterdam heeft een bericht hierover in De Gaykrant bevestigd.

"We willen dat iedereen zich veilig en welkom voelt tijdens EURO 2020", stelt wethouder Simone Kukenheim (Sport) in een interview op de website. "Of je nu fan, voetballer of vrijwilliger bent. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht zijn of haar geaardheid", aldus de wethouder. "Dit biedt een kans om die boodschap bij een groot en breed publiek over het voetlicht te brengen."

Het is nog niet bekend of er voetballers op boot staan

Op de boot zijn personen en organisaties aanwezig die bezig zijn met het thema van homoacceptatie in de voetbalwereld. Het gaat onder anderen om Barbara Barend, Stichting Roze Voetbal Fanclubs en Gay Soccer Amsterdam.

Of er een nog actieve betaald voetballer op de boot zal staan, weet Kukenheim nog niet. "We hebben ze uiteraard uitgenodigd, maar helaas nog geen bevestiging ontvangen." Ook zullen er UEFA-officials meevaren.

In het verleden stonden er wel al geregeld (oud-)voetballers op KNVB-boten tijdens de Canal Pride, onder wie Aron Winter, Regi Blinker, Ronald de Boer en Mark-Jan Fledderus. Toenmalig Oranje-bondscoach Louis van Gaal was in 2013 op een boot aanwezig.

'Meevaren UEFA in Canal Parade is doorbraak'

Het is de eerste keer dat de UEFA aanwezig is tijdens de Amsterdamse Pride. Kukenheim spreekt van een doorbraak. "In de strijd tegen discriminatie kunnen we niet zonder de toezegging van dit soort grote en belangrijke organisaties."

Vanwege het zestigjarig jubileum van het Europees kampioenschap in 2020, heeft de UEFA ervoor gekozen om het evenement in twaalf verschillende landen te houden, waaronder ook minder homovriendelijke landen als Rusland en Azerbeidzjan.

De Amsterdamse Pride vindt dit jaar plaats van 27 juli tot en met 4 augustus. Op 3 augustus vindt de Canal Parade plaats.