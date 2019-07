Amsterdam

Amsterdamse crimineel doodgeschoten in de Bijlmer

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een schietpartij vlak bij metrostation Kraaiennest in de Amsterdamse Bijlmer. Het slachtoffer is Inchomar Balentien, een Amsterdamse crimineel die in 2013 een aanslag op zijn leven ternauwernood overleefde.