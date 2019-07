De politie heeft zaterdagavond op de Cornelis Lelylaan in Amsterdam een automobilist aangehouden die 172 kilometer per uur reed waar maximaal 70 kilometer per uur is toegestaan.

Of de auto van de bestuurder ook is ingenomen, is niet bekend. De politie nam in elk geval wel het rijbewijs van de bestuurder in beslag.

Het is niet de eerste keer dat bij een automobilist een veel hogere snelheid wordt gemeten dan toegestaan op de Cornelis Lelylaan. Eerder reed iemand zo'n 169 kilometer per uur.

Destijds werd niet alleen het rijbewijs van de bestuurder ingenomen, maar ook de auto.