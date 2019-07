Bij de flat Gravestein in Zuidoost heeft vrijdagavond een gewapende overval plaatsgevonden waarbij is geschoten. Een van de slachtoffers van de overval raakte gewond. Agenten zijn opzoek naar vier mannen die betrokken zouden zijn bij het incident.

De overval vond plaats rond 22.20 uur. Van de twee slachtoffers raakte er een gewond. Dit slachtoffer is inmiddels naar het ziekenhuis overgebracht en is buiten levensgevaar.

Het is nog onduidelijk of het slachtoffer gewond is geraakt toen er geschoten werd of dat dit op een andere manier gebeurde. Een gedeelte van de flat is afgezet in verband met het onderzoek van agenten.