Amsterdam

Amsterdamse crimineel doodgeschoten in de Bijlmer

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een schietpartij vlak bij metrostation Kraaiennest in de Amsterdamse Bijlmer. Het slachtoffer was een bekende van de politie, bevestigt een woordvoerder. De schietpartij was volgens hem een gerichte actie.