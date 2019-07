Algemeen Vereniging Afvalbedrijven vreest landelijk probleem met ophalen afval De Vereniging Afvalbedrijven (VA) heeft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam donderdag een brandbrief gestuurd over de situatie bij het Amsterdamse Afval Energiebedrijf (AEB). De VA vreest dat het afval op veel plaatsen in Nederland niet meer kan worden ingezameld als er niet snel duidelijkheid komt over het AEB.