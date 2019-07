Het stadsbestuur wil mogelijk een van de politiebureau's op de Wallen terug. Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is om het bureau op de Beursstraat weer te openen.

Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Ombudsman Arre Zuurmond concludeerde in een onderzoek naar de binnenstad dat er bij bewoners en ondernemers behoefte is aan een bureau op de Wallen.

De gemeente lijkt deze bevindingen ter harte te nemen. "Het college zal de komende tijd, in overleg met de politie en in het licht van de maatregelen voor de lange termijn, verkennen op welke manier invulling gegeven kan worden aan die behoefte", is te lezen in de brief.

Het bureau werd vier jaar geleden gesloten, omdat het gebouw te klein zou zijn. Het personeel verhuisde naar de Nieuwezijds Voorburgwal, vijfhonderd meter verderop. Ook het bureau op de Warmoestraat werd destijds gesloten.

Het pand aan de Beursstraat is destijds aan de hoogste bieder verkocht.