Bij een steekpartij in de Pretoriusstraat in Amsterdam-Oost is vrijdag rond 12.15 uur een man gewond geraakt.

Het slachtoffer zou de eigenaar zijn van een buurtsupermarkt in de straat. Hij zou gewond zijn geraakt aan zijn onderarm en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De dader van de steekpartij is door omstanders overmeesterd op straat. Toegesnelde agenten hebben hem gearresteerd.

De politie onderzoekt de toedracht van de steekpartij.