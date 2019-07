Het grofvuil wordt volgend jaar in Amsterdam alleen nog opgehaald als de gemeente wordt gebeld voor een afspraak. De vaste ophaaldag verdwijnt.

In de Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost werd er al met het ophalen van grofvuil op afspraak geëxperimenteerd. De gemeente laat in een brief aan de bewoners van het stadsdeel weten dat dat systeem straks in de hele stad wordt ingevoerd.

Er is straks, na het maken van een afspraak, maar één ophaaldag in de week mogelijk. Dat waren er tijdens de proef nog drie, maar hierdoor bleef het grofvuil volgens de gemeente ook drie dagen op straat liggen.

Bewoners die meededen aan de proef konden hun ervaringen met de gemeente delen. Die reacties worden meegenomen in het te maken plan om het grofvuil in de hele stad op afspraak te laten ophalen.

De komende maanden werkt de gemeente aan een plan om het nieuwe systeem gefaseerd stadsbreed in te voeren. Dat plan is naar verwachting begin volgend jaar gereed.