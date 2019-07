Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen op De Savornin Lohmanstraat in Geuzenveld in Amsterdam.

De brand ontstond rond 1.00 uur. Op een video van een buurtbewoner is te zien dat de auto, hoogstwaarschijnlijk door de brand, continu toetert.

Ook is er een harde knal te horen. Een andere buurtbewoner laat weten in totaal drie knallen te hebben gehoord.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Of er sprake is van brandstichting, is nog onbekend.