Boek & Cultuur Nog geen oordeel over teruggeven Krimschatten door Amsterdams museum De kunstvoorwerpen uit de Krim die het Allard Pierson Museum in Amsterdam in 2014 in bruikleen kreeg, gaan vooralsnog niet terug naar Oekraïne of de Krim. Het gerechtshof in Amsterdam heeft meer tijd nodig om te bekijken wie de sterkste rechten heeft.