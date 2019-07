Het slachtoffer van het schietincident dinsdagavond aan de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam is een 33-jarige man uit die stad. Hij raakte zwaargewond. De schutter is nog voortvluchtig.

Het incident vond plaats omstreeks 23.35 uur in een horecagelegenheid in de straat.

Het zwaargewonde slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of hij in levensgevaar is.

De verdachte vluchtte kort na het schietincident in de richting van de Weesperzijde. Toegesnelde agenten startten een uitgebreide zoektocht, maar hebben tot op heden niemand kunnen aanhouden.

De politie komt graag in contact met getuigen van het schietincident of met mensen die de verdachte denken te hebben gezien in de omgeving van de Eerste Oosterparkstraat.