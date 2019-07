Burgemeester Halsema heeft besloten camera's op te hangen in de omgeving van het Sumatraplantsoen in Oost. In de wijk zijn meerdere incidenten geweest waarbij bewoners worden bespuugd en nageroepen en voorbijgangers die met eieren en waterballonnen worden bekogeld. Ook is er een toename van straatroven en drugshandel.

De problematiek rond het Sumatraplantsoen is volgens de gemeente zo ernstig geworden, dat sommige omwonenden inmiddels hebben aangegeven dat zij willen verhuizen. Uit angst voor represailles zouden zij geen formele meldingen durven te doen van de overlast. Ook zouden diverse ouders hun kinderen niet meer zonder toezicht buiten durven laten spelen.

Vooral de laatste maanden neemt het aantal incidenten rond het Sumatraplantsoen toe. Verschillende groepen jongeren zorgen voor baldadig, overlastgevend en crimineel gedrag. Straatmeubilair wordt vernield en omwonenden worden geïntimideerd. Ook is er sprake van een toename van straatroven en vechtpartijen. Zo was er in april sprake van een vechtpartij en in mei een zware mishandeling.

Ondanks de verhoogde inzet van politie, handhaving en straatcoaches in de buurt, blijkt de overlast volgens burgemeester Halsema onaanvaardbaar hoog. Het is volgens haar daarom noodzakelijk het cameratoezicht in de Indische Buurt uit te breiden naar het Sumatraplantsoen.

Cameratoezicht eerder stopgezet

Het cameratoezicht rond het Sumatraplantsoen werd eerder in mei 2017 juist stopgezet, omdat er te weinig incidenten op de camerabeelden te zien waren en ook de veiligheid in de buurt leek te verbeteren. In 2018 vonden er twee schietpartijen op en rond het Sumatraplantsoen plaats. Bij een van die incidenten vielen twee gewonden.

Het cameratoezicht blijft tot zeker eind december 2019 van kracht.