Een zeventienjarige jongen is vrijdagmiddag aangehouden wegens het bedreigen van een taxichauffeur in Amsterdam-West.

De taxichauffeur haalde rond 14.15 uur een klant op in Zaanstad. Vervolgens moest hij over verschillende locaties in Amsterdam stops maken. Aan het einde van de rit, op een locatie in West, bleek dat de jongen geen geld had om de rit te betalen.

Vervolgens bedreigde hij de taxichauffeur met een vuurwapen en vluchtte weg. De politie herkende de verdachte na het bekijken van camerabeelden. Later op de dag vielen zij een pand binnen waar het vermoedelijk gebruikte vuurwapen, een taser, vals geld en een hoeveelheid harddrugs werden aangetroffen.

De jongen is aangehouden.