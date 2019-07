Een man is maandagavond in een woning aan de Tweede Jan Steenstraat in Zuid zwaargewond geraakt nadat hij is neergestoken.

Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Later die avond meldde zich een verdachte bij het politiebureau. Die persoon is aangehouden.

Een getuige meldt dat het slachtoffer een inbreker was die door de bewoner op heterdaad is betrapt. De politie kon dat niet bevestigen.