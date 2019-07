Volgens wethouder Simone Kukenheim (Zorg) moeten er extra maatregelen tegen overgewicht bij kinderen worden genomen. Ze denkt onder meer aan het weren van een ongezond voedselaanbod in de buurt van scholen.

In 2012 werd vanuit de gemeente de 'Aanpak Gezond Gewicht' in gang gezet. Deze aanpak, waarbij onder meer het voedselaanbod in schoolkantines gezonder werd gemaakt, wierp zijn vruchten af: tussen 2012 en 2015 daalde het aantal kinderen met obesitas van 27.000 naar 24.500. De aanpak kreeg zelfs internationale aandacht en in 2017 werd toenmalig wethouder Eric van der Burg uitgenodigd om hierover in Groot-Brittannië te spreken.

Maar de daling in het aantal te zware kinderen is gestagneerd. Het gemiddeld percentage van kinderen tussen de 2 en 17 jaar oud zakte sinds 2012 van 21 procent naar 18 procent, maar blijft daar steken. In sommige stadsdelen is dit percentage zelfs gestegen, zoals in Zuidoost, waar momenteel bijna een kwart van de kinderen te dik is.

Volgens Kukenheim zijn verkooppunten in de buurt van scholen die ongezond voedsel verkopen een belangrijke oorzaak van dit probleem. Daarom wil de wethouder via een vergunningenstelsel rondom scholen een 'gezonde cirkel' creëren waarin geen ongezond eten te verkrijgen is.

Ongezond voedsel op loopafstand van scholen

Kukenheim: "Sommige middelbare scholen hebben inmiddels een gezonde kantine, maar leerlingen kunnen in de pauze nog steeds op loopafstand terecht in tien winkels en fastfoodzaken voor spotgoedkope zakken chips, pakken koek, frisdrank en frituur. Daarom is het nu tijd voor een volgende stap."

Wel zijn daardoor 'stevige, nationale maatregelen' nodig. Kukenheim heeft daarom staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) om hulp gevraagd.