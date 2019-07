Burgemeester Halsema wil entrada's, sfeeracties voorafgaand aan belangrijke wedstrijden van Ajax, voortaan toestaan, maar dan zonder het traditionele vuurwerk en alleen op het Arenapark.

Dit om problemen zoals bij de entrada voorafgaand aan Ajax-Juventus, waar supporters en agenten gewond raakten, te voorkomen, zegt Halsema tegen AT5.

Tijdens de sfeeractie werden toen twee waterkanonnen ingezet, waardoor supporters, kinderen en mensen in rolstoelen werden geraakt die niets met de ongeregeldheden te maken hadden. Ook werden er straatklinkers en putdeksels naar de politie gegooid, waarbij acht agenten gewond raakten. Uiteindelijk werden bij de Arena 75 aanhoudingen verricht.

Het instituut voor veiligheids- en crisismanagement (COT) deed onderzoek naar hoe het mis heeft kunnen gaan. Volgens Halsema had de politie weinig keuze om anders op te treden door de instructies die vooraf door de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier) waren meegegeven. "De driehoek had beter moeten nadenken, met elkaar moeten doorleven, wat het betekent om een waterwerper in te zetten en om te zeggen: de entrada mag niet plaatsvinden. Want als je dat zegt en je geeft die opdracht aan de politie, dan treedt de politie ook op."

Falende communicatie

Toen de waterkanonnen werden ingezet op die plek, de Arenaboulevard vlakbij het stadion, konden supporters op gegeven moment geen kant meer op. Halsema: "Op die plek is van twee kanten politie geweest, daar is het een en ander misgegaan en dat heeft ook met falende communicatie te maken gehad. Maar het begint ermee dat, en dat is een verantwoordelijk die gewoon bij ons ligt, dat de driehoek een eenduidige, en ook werkelijk deëscalerende opdracht meegeeft aan de politie."

De locatie droeg volgens haar daaraan bij. "Hier ontstond een situatie van chaos, waar én supporters waren die zich misdroegen, maar ook gewone Ajax-fans en families, en dat liep door elkaar."

Halsema wil sfeeracties in andere vorm toestaan

Halsema wil dergelijke sfeeracties in de toekomst toestaan, maar dan wel anders van opzet dan die bij Ajax-Juventus. "Wij erkennen dat entrada's ook echt feestelijk kunnen zijn en dat het ook magisch kan zijn, maar dan op het Arenapark en zonder vuurwerk."

Bij de wedstrijd Tottenham Hotspur-Ajax was ook een entrada, die verliep toen zonder problemen.